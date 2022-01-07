Британское издание The Independent составило список лучших городов, которые, по их версии, стоит посетить в 2022 году, пишет местный сайт "Думская".

Первое место в рейтинге заняла Вена (Австрия), на втором оказалась Одесса.

Далее список выглядит следубщим образом:

  • Ханья (Крит),
  • Неаполь (Италия),
  • Париж (Франция),
  • Сеул (Южная Корея),
  • Каунас (Литва),
  • Осло (Норвегия),
  • Сплит (Хорватия).

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