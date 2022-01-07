Одесса попала в мировой рейтинг самых интригующих городов и заняла второе место.

Британское издание The Independent составило список лучших городов, которые, по их версии, стоит посетить в 2022 году, пишет местный сайт " Думская ".

Первое место в рейтинге заняла Вена (Австрия), на втором оказалась Одесса.

Далее список выглядит следубщим образом:

Ханья (Крит),

Неаполь (Италия),

Париж (Франция),

Сеул (Южная Корея),

Каунас (Литва),

Осло (Норвегия),

Сплит (Хорватия).

Одесса привлекла англичан красивой архитектурой и расположением на берегу моря. Еще британцы считают преимуществом низкие цены на проживание в одесских отелях и транспорт.

Напомним, что Одесса оказалась главной транжирой и обогнала по новогодним растратам столицу Украины

Еще Politeka писала, одесситов предупредили о запрете в преддверии праздников : "Участвовать могут только..."

Также Politeka сообщала, что перед Рождеством одесситов срочно предостерегли об опасности: "Ни в коем случае нельзя..."