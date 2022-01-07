Британское издание The Independent составило список лучших городов, которые, по их версии, стоит посетить в 2022 году, пишет местный сайт "
Первое место в рейтинге заняла Вена (Австрия), на втором оказалась Одесса.
Далее список выглядит следубщим образом:
- Ханья (Крит),
- Неаполь (Италия),
- Париж (Франция),
- Сеул (Южная Корея),
- Каунас (Литва),
- Осло (Норвегия),
- Сплит (Хорватия).
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Одесса привлекла англичан красивой архитектурой и расположением на берегу моря. Еще британцы считают преимуществом низкие цены на проживание в одесских отелях и транспорт.
Напомним, что Одесса оказалась главной транжирой и обогнала по новогодним растратам столицу Украины
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