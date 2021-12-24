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Второе и третье места получили Запорожье и Винница – они раскошелились на 10,5 и 7 миллионов соответственно.
Между в Киеве в этом году гуляют скромнее – потратили всего 5,26 миллиона. А самыми экономными оказались Львов и Тернополь – их расходы составили всего 199 и 242 тысячи гривен.
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