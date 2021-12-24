В сети обнародовали рейтинг расходов на празднования Нового года в украиских городах и как выяснилось, самой расточительной оказалась Одесса. Она заняла первое место: на елки, иллюминацию с инсталляциями, на концерты и ярмарки из бюджета чиновники выделили 12,7 миллиона гривен.

Второе и третье места получили Запорожье и Винница – они раскошелились на 10,5 и 7 миллионов соответственно.

Между в Киеве в этом году гуляют скромнее – потратили всего 5,26 миллиона. А самыми экономными оказались Львов и Тернополь – их расходы составили всего 199 и 242 тысячи гривен.

Напомним, что в Одессе устроят массовые гуляния на Новый год: известно, кто будет развлекать жителей

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