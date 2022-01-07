Это случилось в среду, 5 января на улице Краснослободской, пишет
Ограбление было спланировано заранее: воры сбили ломом навесной замок в соседнем с обменником помещении.
Затем они распилили стену турбинкой и проникли в помещение обменного пункта.
Сейф с деньгами грабители просто вырезали. В нем находилось 150 тысяс. грн, 2000 долларов США и 600 евро.
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В полиции уже завели уголовное дело по факту кражи из пункта обмена валют. Злоумышленников разыскивают.
Ранее мы писали, одессит захотел приобрести автомобиль через объявление в Instagram.
После обсуждения всех деталей, покупатель перебросил на банковскую карту так называемому продавцу 444 тысячи гривен. После того, как владелец машины получил деньги он скрылся и перестал выходить на связь.
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