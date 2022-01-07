В Одесе произошло дерзкое ограбление – неизвестные похитили крупную суммы из пункта обмена валют.

Это случилось в среду, 5 января на улице Краснослободской, пишет Думская со ссылкой на собственные источники в полиции.

Ограбление было спланировано заранее: воры сбили ломом навесной замок в соседнем с обменником помещении.

Затем они распилили стену турбинкой и проникли в помещение обменного пункта.

Сейф с деньгами грабители просто вырезали. В нем находилось 150 тысяс. грн, 2000 долларов США и 600 евро.

В полиции уже завели уголовное дело по факту кражи из пункта обмена валют. Злоумышленников разыскивают.

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