В одесском супермаркете заметили огромную очередь из покупателей, которая выстроилась за калачами.

Как пишет Politeka.net, об этом стало известно после того, как один из очевидцев загрузил видео в Telegram-канал «Новости Одесса» (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

Перед рождественскими праздниками многие одесситы решили закупить калачи, именно это хлебобулочное изделие пользовалось высоким спросом 6 января.

Большая очередь выстроилась в отделе выпечки в супермаркете «Сильпо» на поселке Котовского. Сотрудники пекарни не успевали выносить товар, как его тут же расхватывали покупатели.

«Посмотрите какая очередь, йома-йо, все за калачами, карантин отменился», - с удивлением говорит автор видео.

Одесситы принялись комментировать увиденное.

«Стадный инстинкт»,

«Какая цена заставляет людей в очереди стоять?», -

«Там бомбезная выпечка»,

«Чумачечие», - пишут в сети.

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