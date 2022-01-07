Как пишет Politeka.net, об этом стало известно после того, как один из очевидцев загрузил видео в Telegram-канал «Новости Одесса» (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
Перед рождественскими праздниками многие одесситы решили закупить калачи, именно это хлебобулочное изделие пользовалось высоким спросом 6 января.
Большая очередь выстроилась в отделе выпечки в супермаркете «Сильпо» на поселке Котовского. Сотрудники пекарни не успевали выносить товар, как его тут же расхватывали покупатели.
«Посмотрите какая очередь, йома-йо, все за калачами, карантин отменился», - с удивлением говорит автор видео.
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Одесситы принялись комментировать увиденное.
«Стадный инстинкт»,
«Какая цена заставляет людей в очереди стоять?», -
«Там бомбезная выпечка»,
«Чумачечие», - пишут в сети.
Напомним, что противница масок закатила скандал на кассе супермаркета: кадры разборок в Одессе
Также Politeka сообщала, что покупатели избили кассира в супермаркете Одессы, кадры: "Потребовал надеть маски"