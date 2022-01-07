Как пишет Politeka.net, синоптики обновили прогноз погоды на 7, 8 и 9 января.
На Рождество весь день в Одессе будет ясным, без существенных осадков.
Ветер на уровне 9-14 метров в секунду (северо-западного направления).
Температура воздуха утром +2+3 градусов, днем останется без изменений, а вот к вечеру опуститься ниже нулевой отметки и составит -1..-3 градусов.
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В субботу, 8 января, день в Одессе будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен мелкий дождь.
Ветер восточный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью упадет до -1 градуса, днем +2..+3 градусов.
В воскресенье, 9 января, в Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью будет идти дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без осадков. Температура ночью составит от -2 до +2 градусов, днем повысится до +6. На автодорогах области местами видимость во время осадков составит один-два километра.
Напомним, что морозы со снегом вернутся в Одессу после потепления: синоптики назвали даты
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