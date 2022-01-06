Инцидент произошел накануне нового года в поселке Радостное Беляевского района. Там некачественным алкоголем отравились трое военнослужащих,
По данным одесской прокуратуры, 30 декабря командование организовало предновогоднее празднование на территории воинской части. В результате трое солдат-контрактников вернулись в общежитие в состоянии сильного алкогольного опьянения. Через некоторое время одного из них нашли без сознания, его смерть констатировала бригада «скорой».
Известно, что 23-летний солдат захлебнулся собственной рвотой. Еще двоих - увезли в Военный госпиталь в тяжелом состоянии.
Военная прокуратура уже приступила к уголовному производству по факту небрежного отношения к службе военными должностными лицами воинской части ВСУ в Одесской области.
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Между тем в соцсетях появились подробности этой истории.
Виновником отравления солдат называют командира военной части Сергея Мизерию, который на спор решил перепить подчиненных и отправил их за алкоголем в местный ларек.
По всей видимости коньяк, который они там приобрели, был некачественным, потому что плохо было всем четверым. Но командир отделался отравлением.
Напомним, что трагедия на Одесчине унесла жизни целой семьи, в ГСЧС раскрыли детали: "Причиной гибели..."
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