В Одесской области трагедия унесла жизни 5 человек, 3 из которых – дети.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Во вторник, 4 января, в 19:00 в частном доме в Одесском районе выявлено 5 погибших, из них 3 детей: 2 девочки в возрасте 3-4 года, и мальчик, в возрасте 9 лет.

Полицейские сообщили, что обстановка в доме не нарушена, признаков насилия на телах не обнаружено, следов проникновения в дом нет.

По предварительным данным, причиной гибели семьи стало отравление продуктами горения от топливного генератора. Ведется следствие.

В ГСЧС напомнили украинцам о необходимости заботиться о безопасности своего дома, следить за исправностью электрических, газовых и обогревательных приборов.

Напомним, на Новый год в Одесской области произошло 19 пожаров, из которых 16 — в Одессе. В результате одного из происшествий погибла одесситка.

Учащаются случаи пожаров из-за нарушения техники безопасности пользования гирляндами и пиротехникой, а также неправильного обращения с огнем.

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