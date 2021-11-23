В Черном море случилась трагедия – два человека погибли, еще одного ищут спасатели.

Это произошло вблизи острова Березань в Николаевской области, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Утром 22 ноября, местный рыбак обнаружил опрокинутую дюралевую лодку и тела двух мужчин без каких-либо признаков жизни.

Как оказалось, они утонули.

Рыбак говорит, что в лодке плыли три человека, в связи с чем была начата поисково-спасательная операция.

Погибшими оказались двое мужчин: однуму из них 72 года, другому 60 лет. Судьба их товарища 1967 года остается неизвестной.

ГСЧС сообщили, что сразу прибыли на место трагедии и изъяли тела утопленников, после чего их транспортировали их на берег.

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