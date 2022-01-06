Неравнодушные одесситы героически спасли женщину, которая тонула в холодном море.

Происшествие случилось рано утром, 6 января, на пляже в Аркадии. Видео спасения обнародовало издание Думская (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

Любители утренних пробежек на берегу моря заметили в 30 метрах от берега странный предмет, который первоначально приняли за мешок. Однако быстро разглядели тонущего человека в темной одежде.

По данным издания, один из спортсменов прыгнул с пирса и притащил обессиленную женщину к берегу. Другие помогли вытащить ее на плиты.

«Была бы погода хуже, никто не увидел бы. Спасли. Рождественское чудо!", — рассказал один из них.

Пострадавшей оказалась 64-летняя женщина. Она жива, но очень обессилена.

Напомним, трагедия случилась с мужчиной на пляже в Одессе, видео

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