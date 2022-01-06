Происшествие случилось рано утром, 6 января, на пляже в Аркадии. Видео спасения обнародовало издание
Любители утренних пробежек на берегу моря заметили в 30 метрах от берега странный предмет, который первоначально приняли за мешок. Однако быстро разглядели тонущего человека в темной одежде.
По данным издания, один из спортсменов прыгнул с пирса и притащил обессиленную женщину к берегу. Другие помогли вытащить ее на плиты.
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«Была бы погода хуже, никто не увидел бы. Спасли. Рождественское чудо!", — рассказал один из них.
Пострадавшей оказалась 64-летняя женщина. Она жива, но очень обессилена.
Напомним, трагедия случилась с мужчиной на пляже в Одессе, видео
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