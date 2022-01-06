Такое природное явление заметили в районе Слободке, пишет издание
По мнению ботаников, если в ближайшее время ударят заморозки - часть деревьев может погибнуть. Но так как наблюдается тенденция, что среднегодовая температура растет и заморозки, если и будут, то не сильные, то скорее всего последствий не будет.
Отметим, что в последние дни в Одессе не по-зимнему тепло.
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5 января температура воздуха в городе достигала +14 градусов.
6 января, по данным синоптиков, еще сохранится высокая температура воздуха (+9…+11 градусов), однако уже 7 января в городе резко похолодает.
На Рождество в Одессе прогнозируют небольшой мороз: днем температура составит +1..+3 градусов, к вечеру с опуститься до -1..-2..
Осадков метеорологи не обещают.
Напомним, что на Рождество погода резко изменится в Одессе: синоптики раскрыли детали
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