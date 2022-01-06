Как пишет Politeka.net, 6 января побалует жителей теплой и солнечной погодой, но на Рождество, 7 января, в Одессу начнет поступать холодный северный воздух, который опустит столбики термометров ниже нулевой отметки.
6 января температура утром составит 3-5 градусов тепла, днем повыситься до 9-11 градусов выше нуля. Ветер будет дуть юго-западный, 6-11 метров в секунду. День пройдет без осадков.
7 января, в Одессе будет наблюдаться переменная облачность.
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Утром температура на градуснике покажет 2 градуса тепла, днем - не выше четырех. Уже к вечеру температура снизится до 2 градусов мороза.
Напомним, что морозы со снегом вернутся в Одессу после потепления: синоптики назвали даты
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