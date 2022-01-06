Семья с 4-летним ребенком попала в ДТП на трассе Киев-Одесса, к сожалению, выжить в этой аварии удалось не всем.

Подробности жуткой аварии сообщила Думская в четверг, 6 января.

Около 10 часов вечера 3 января на автодороге возле поселка Радостное в Березовском районе автомобиль Volkswagen врезался в отбойник и перевернулся несколько раз.

В результате аварии пострадали 39-летний мужчина, который находился за рулем, и двое пассажиров — его жена и 4-летняя дочь.

Сегодня стало известно, что женщина скончалась в хирургическом отделении районной больницы. ПОгибшей было 39 лет, она иностранка.

Ранее мы писали, В Одессе случилось резонансное ДТП: автомобиль перевернулся на бок и снес светофор.

одитель авто Chevrolet ехал по улице Южная дорога, однако во время поворота налево не предоставил преимущество встречному автомобилю Daewoo, что и стало причиной столкновения.

Напомним, что череда ЧП произошла в Одессе из-за непогоды: "свыше трех сотен аварий"

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