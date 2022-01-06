Подробности жуткой аварии сообщила
Около 10 часов вечера 3 января на автодороге возле поселка Радостное в Березовском районе автомобиль Volkswagen врезался в отбойник и перевернулся несколько раз.
В результате аварии пострадали 39-летний мужчина, который находился за рулем, и двое пассажиров — его жена и 4-летняя дочь.
Сегодня стало известно, что женщина скончалась в хирургическом отделении районной больницы. ПОгибшей было 39 лет, она иностранка.
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Ранее мы писали, В Одессе случилось резонансное ДТП: автомобиль перевернулся на бок и снес светофор.
одитель авто Chevrolet ехал по улице Южная дорога, однако во время поворота налево не предоставил преимущество встречному автомобилю Daewoo, что и стало причиной столкновения.
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