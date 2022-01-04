ЧП произошло во вторник, 4 января, на улице Грушевского 39/3. Об этом сообщают местные
По данным соцсетей, сработала защита и подъемное устройство застряло между первым и вторым этажом.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и при помощи лома вскрыли двери лифта, вытащив оттуда пострадавших.
Женщина с девочкой не пострадали, они отделались испугом.
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На место прибыли полицейские, которые запретили снимать происходящее на камеру.
«А вы что тут фотографируете, я не разрешаю вам снимать, ведутся следственные действия», - говорит полицейская.
Напомним, что под Одессой вандал разгромил лифт в многоэтажном доме, кадры: Назло соседям
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