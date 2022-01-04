В Одессе мошенники придумывают всё новые схемы по выманиванию денег у доверчивых людей.

Так, находчивый мужчина придумал акционное предложение, которого на самом деле не сушествовало.

Аферист убедил женщину, что она якобы выиграла приз, но, чтобы его получить, нужно подтвердить свою платежеспособность, сообщается на сайте судебных решений.

Мужчина сообщил своей жертве, что она может получить в одном из супермаркетов Одессы приз – бытовую технику, но для этого необходимо показать свои сбережения.

Женщина доверилась аферисту и пусти его к себе домой, где продемонстрировала 2 тысячи евро. Мошенник положил деньги в конверт, а затем похитил его.

Посже злоумышленника разоблачили и отправили под суд.

На суде мужчина полностью признал свою вину, за это его решили строго не наказывать, а приговорили к 240 часам общественных работ.

Напомним, что у тяжело больного одессита украли деньги и лекарства в больнице, он не выжил: дочь рассказала детали

А еще Politeka писала, в Одессе проткнули ножом молодого парня после неудачного ограбления: видео от очевидцев

Также Politeka сообщала, в Одессе мужчина стал жертвой преступления в безлюдном переулке