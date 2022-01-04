Инцидент случился прошлой ночью в одном из многоэтажных домов на улице Академика Вильямса. Об этом сообщила
В полицию позвонил мужчина и рассказал, что его жена после ссоры закрылась в комнате, намереваясь прыгнуть из окна четвертого этажа.
Полицейские оперативно приехали на вызов.
Когда спасатели открыли дверь, женщина уже стояла на карнизе за окном и собиралась совершить роковой прыжок вниз.
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Не теряя ни секунды, патрульные схватили ее за руки и затащили в квартиру.
Спасенную женщину передали медикам, которые госпитализировали ее.
Напомним, что в Одессе парень выпал из окна многоэтажки на глазах у людей
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