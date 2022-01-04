В Одесской области за время пандемии от осложнений, вызванных ковидом, скончались 5515 пациентов.

Данные обнародовали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, пишет Politeka.net.

По состоянию на 4 января у 83 жителей Одесской области подтвердили ковид-инфекцию. От последствий болезни умерли 3 человека за прошлые сутки.

С начала пандемии в Одесской области успели заразиться 240 тысяч 652 человека. Летальных случаев 5 тысяч 515.

Выздороветь от COVID-19 удалось 224 тысяче 746 пациентам, из них – 114 человек выздоровели за последние 24 часа.

По данным главы Госпродпотребслужбы города Олега Рубана, следующая волна заболеваемости COVID-19 ожидается сразу после массовых гуляний «старого нового года», то есть 13 января.

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