Во вторник, 4 января, погода порадует одесситов комфортной и высокой, как для зимы, температурой воздуха, день будет солнечным, но ветреным.

Как пишет Politeka.net с прогнозом погоды на сегодня жителей ознакомили синоптики.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе будет светить солнце.

Ночью прошел небольшой дождь и больше осадков на сегодня не прогнозируется.

Ветер утром северо-западный, 9-14 метров в секунду с порывами.

Днем ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха в Одессе составит 3–5 градусов тепла. Ближе к обеду отметка термометра поднимется до 6–8 градусов выше нуля.

По данным сайта Sinoptik.ua, весь день в Одессе будет наблюдаться переменная облачность, но и без осадков. Ночью и утром прогнозируется от 6 до 7 градусов выше нуля, днем температура достигнет 9 градуса тепла.

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