После новогодних праздников одесситы не усидели дома и вышли дышать свежим воздухом, к морю и в центр города стеклось много людей.

Кадры аншлага показали местные телеграм-каналы (чтобы просмотреть видео, сколльте страницу до конца)

«После двухдневного обжиралова одесситы массово ринулись дышать йодом у моря, восстанавливаться минералочкой и гулять в центре», - говорится в сообщении.

Особой популярностью для прогулок пользуются пляжи. К морю стеклось множество народа.

Люди фотографируются, пьют кофе, гуляют с детьми и просто радуются хорошей погоде. На набережной Ланжерона немало гуляющих, многие столики заняты.

Ближе к вечеру аншлаг образовался в центре города. На Дерибасовской люди толпились возле фотозон, танцевали и фотографировались с аниматорами.

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