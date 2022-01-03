Кадры аншлага показали местные
«После двухдневного обжиралова одесситы массово ринулись дышать йодом у моря, восстанавливаться минералочкой и гулять в центре», - говорится в сообщении.
Особой популярностью для прогулок пользуются пляжи. К морю стеклось множество народа.
Люди фотографируются, пьют кофе, гуляют с детьми и просто радуются хорошей погоде. На набережной Ланжерона немало гуляющих, многие столики заняты.
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Ближе к вечеру аншлаг образовался в центре города. На Дерибасовской люди толпились возле фотозон, танцевали и фотографировались с аниматорами.
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