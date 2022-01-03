Драку сняли на видео случайные прохожие, сообщает
Инцидент случился 3 января в магазине «Обжора» недалеко от Автовокзала в Одессе.
По словам очевидцев, мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения обозвал нецензурными словами женщину-кассира в супермаркете.
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При этом было слышно, как боевой пенсионер приговаривал, «нельзя женщину обижать».
Потасовку пытались разнять прохожие, однако очевидец с камерой утверждал, что пьяного мужчину необходимо проучить.
«Этот только что на автовокзале начудил, теперь сюда пришел. Будет что вспомнить, приехал в Одессу — выхватил», - говорит мужчина за кадром.
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