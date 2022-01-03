В Одессе боевой пенсионер набросился с кулаками на пьяного мужчину, который оскорбил кассиршу в супермаркете.

Драку сняли на видео случайные прохожие, сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», пишет Politeka.net

Инцидент случился 3 января в магазине «Обжора» недалеко от Автовокзала в Одессе.

По словам очевидцев, мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения обозвал нецензурными словами женщину-кассира в супермаркете.

Такого поведения не стерпел пожилой мужчина, который набросился на пьяного с кулаками и повалил его на пол.

При этом было слышно, как боевой пенсионер приговаривал, «нельзя женщину обижать».

Потасовку пытались разнять прохожие, однако очевидец с камерой утверждал, что пьяного мужчину необходимо проучить.

«Этот только что на автовокзале начудил, теперь сюда пришел. Будет что вспомнить, приехал в Одессу — выхватил», - говорит мужчина за кадром.

Напомним, что вооруженный мужчина наделал шума на Приморском бульваре: кадры из Одессы

Еще Politeka писала, что вооруженный неадекват ворвался в магазин и устроил стрельбу

Также Politeka сообщала, пьяный одессит сломал нос полицейскому, когда приехал покорять столицу