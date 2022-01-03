Мужчина бродил по Приморскому бульвару, он был босиком, в спортивных штанах, а в руках держал ружье. Об этом сообщили в
Голого мужчину заметили охранники «Муниципальной стражи» около поста «Воронцовский» в первый день нового года.
Выяснилось, правонарушителю 40 лет. На место была вызвана полиция, которая забрала мужчину в Приморский райотдел для выяснения всех обстоятельств.
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Ранее мы писали, в Одессе вооруженный мужчина вломился в магазин, наставил пистолет на продавцов и заявил, что будет стрелять.
Это произошло в мясной торговой точке на поселке Котовского.
После того, как продавцы спрятались в подсобном помещении, неадекват дважды выстрелил в воздух и скрылся в подъезд дома на одной из улиц, где его и задержали прибывшие стражи порядка.
Напомним, неадекват устроил стрельбу в доме, удерживая заложниц: кадры ЧП из Одессы
Еще Politeka писала, что вооруженный неадекват ворвался в магазин и устроил стрельбу
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