Мужчина бродил по Приморскому бульвару, он был босиком, в спортивных штанах, а в руках держал ружье. Об этом сообщили в Департаменте муниципальной безопасности Одессы.

Голого мужчину заметили охранники «Муниципальной стражи» около поста «Воронцовский» в первый день нового года.

Выяснилось, правонарушителю 40 лет. На место была вызвана полиция, которая забрала мужчину в Приморский райотдел для выяснения всех обстоятельств.

Ранее мы писали, в Одессе вооруженный мужчина вломился в магазин, наставил пистолет на продавцов и заявил, что будет стрелять.

Это произошло в мясной торговой точке на поселке Котовского.

После того, как продавцы спрятались в подсобном помещении, неадекват дважды выстрелил в воздух и скрылся в подъезд дома на одной из улиц, где его и задержали прибывшие стражи порядка.

Напомним, неадекват устроил стрельбу в доме, удерживая заложниц: кадры ЧП из Одессы

Еще Politeka писала, что вооруженный неадекват ворвался в магазин и устроил стрельбу

Также Politeka сообщала, пьяный одессит сломал нос полицейскому, когда приехал покорять столицу