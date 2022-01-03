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Как сообщил один из пассажиров, уже второй день руководство аэропорта не объясняет причину перенесений рейсов. Директор аэропорта в отпуске, а представителей Wizz Air на месте нет.
«Вчера должен был быть рейс в Абу-Даби на 19:15. Прошли регистрацию. Рейс перенесли на 20:30, затем на 21:30. Затем перенесли на 11:15 на сегодня и сегодня снова переносят. Люди второй день в аэропорту, много кто приехал из других городов», – рассказал он.
Мужчина говорит, что вразумительных объяснений, что произошло никто из пассажиров так и не получил.
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«Каждый добывал информацию сам. Нам удалось узнать, что были выявлены какие-то проблемы с бортовым компьютером», — утверждает он.
Отмечается, что из-з поломки самолета людям пришлось ночевать в аэропорту Одессы.
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