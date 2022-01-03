В одесском аэропорту застряли около 200 пассажиров, все они должны были вылететь в Абу-Даби, но из-за поломки бортового компьютера не смогли этого сделать.

Об этом пишет Думская ссылаясь на рассказы очевидцев.

Как сообщил один из пассажиров, уже второй день руководство аэропорта не объясняет причину перенесений рейсов. Директор аэропорта в отпуске, а представителей Wizz Air на месте нет.

«Вчера должен был быть рейс в Абу-Даби на 19:15. Прошли регистрацию. Рейс перенесли на 20:30, затем на 21:30. Затем перенесли на 11:15 на сегодня и сегодня снова переносят. Люди второй день в аэропорту, много кто приехал из других городов», – рассказал он.

Мужчина говорит, что вразумительных объяснений, что произошло никто из пассажиров так и не получил.

«Каждый добывал информацию сам. Нам удалось узнать, что были выявлены какие-то проблемы с бортовым компьютером», — утверждает он.

Отмечается, что из-з поломки самолета людям пришлось ночевать в аэропорту Одессы.

Напомним, что самолет не смог приземлиться в Одессе: "40 минут кружил над аэропортом, а потом..."

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