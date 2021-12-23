В автобусе «Одесса-Киев» полицейские силой вытолкали двух пассажиров, которые не имели прививок против коронавируса.

Как передает Politeka.net, инцидент попал в объектив очевидцев, которые растиражировали видео в сети, после этого его перезалили себе некоторые телеграм-каналы (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

На КПП «Дачное» полицейские остановили рейсовый автобус и стали проверять наличие COVID-сертификатов у пассажиров. Выяснилось, что двое людей оказались без документов. Выходить они отказались, более того, мужчина без прививки принялся кричать и скандалить, называя вакцинацию и эпидемию «мошенничеством».

«Мы принципиально не выйдем из автобуса, пока не приедут представители власти, пока не произойдет здесь бойня, потому что во главе стоит факт мошенничества», - заявил мужчина.

Очевидцы говорят, что полицейские задержали автобус на полтора часа, другие пассажиры начались скандалить с антивакцинаторами, потому что из-за них опаздывали на самолет.

В итоге, стражи порядка насильно высадили людей без прививок из автобуса под аплодисменты других пассажиров.

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