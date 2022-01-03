Трагический инцидент произошел на охоте возле села Вознесенка Первая Болградского района, сообщает издание
В приемное отделение Арцизской больницы с огнестрельным ранением доставили мужчину, который позже умер.
По данным издания, 62-летний житель во время охоты в поле поставил ружье на землю и облокотил на автомобиль. Через некоторое время ружье упало на землю и совершило выстрел ему в спину, от полученного ранения он скончался.
Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
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Ранее мы писали, в Измаильском районе Одесской области возле озера Ялпуг во время охоты застрелили 45-летнего местного жителя. В него стрелял товарищ, который принял его за зверя. Пострадавший скончался.
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