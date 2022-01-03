В ночь на 3 января в Одессе загорелась баня, спасатели не дали огню перекинуться на соседние дома.

Как пишет Politeka.net, сначала о пожаре сообщили случайные очевидцы, которые загрузили видео в телеграм-каналы.

На кадрах видно, как сильный огонь охватил одноэтажное помещение, в котором ранее располагалась баня. На месте пожара присутствовали спасатели, которые боролись с огнем.

«В 2 часа ночи на улице Степовой подгорела баня», - говорится с сообщении телеграм-канала.

Чуть позже информацию о пожаре прокомментировали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Информация о пожаре поступила в службу спасения в 1:52.

По словам спасателей, горела крыша и чердак бани. Огонь охватил 50 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать почти через час.

К Счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Отмечается, что сотрудники ГСЧС не дали сгореть крыше соседнего жилого дома.

Напомним, что пожар охватил студенческое общежитие в Одессе

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