Как пишет Politeka.net, сначала о пожаре сообщили случайные очевидцы, которые загрузили видео в телеграм-каналы.
На кадрах видно, как сильный огонь охватил одноэтажное помещение, в котором ранее располагалась баня. На месте пожара присутствовали спасатели, которые боролись с огнем.
«В 2 часа ночи на улице Степовой подгорела баня», - говорится с сообщении телеграм-канала.
Чуть позже информацию о пожаре прокомментировали в пресс-службе
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Информация о пожаре поступила в службу спасения в 1:52.
По словам спасателей, горела крыша и чердак бани. Огонь охватил 50 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать почти через час.
К Счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Отмечается, что сотрудники ГСЧС не дали сгореть крыше соседнего жилого дома.
Напомним, что пожар охватил студенческое общежитие в Одессе
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