Одесская полиция разыскивает 16-летнего парня, который три дня назад вышел из дома и до сих пор не вернулся.

Как пишет Politeka.net, информация об исчезновении подростка появилась на сайте Нацполиции в Одесской области.

Известно, что Кирилл Кусовский вышел из своего дома 31 декабря. В тот день он так и не вернулся.

Подросток высокого роста (около 180 см), среднего телосложения, у него короткие русые волосы.

Кирилл был одет в бежевую шапку, черную куртку с коричневым мехом на капюшоне, полосатый свитер, синие джинсы и коричневые сапоги.

Если вы вдруг владеете информацией о местонахождении парня, сообщите об этом в полиции по номерам +38 048 779 42 88, +38 099 146 67 22 или на спецлинию "102".

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