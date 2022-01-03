Как пишет Politeka.net, информация об исчезновении подростка появилась на
Известно, что Кирилл Кусовский вышел из своего дома 31 декабря. В тот день он так и не вернулся.
Подросток высокого роста (около 180 см), среднего телосложения, у него короткие русые волосы.
Кирилл был одет в бежевую шапку, черную куртку с коричневым мехом на капюшоне, полосатый свитер, синие джинсы и коричневые сапоги.
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Если вы вдруг владеете информацией о местонахождении парня, сообщите об этом в полиции по номерам +38 048 779 42 88, +38 099 146 67 22 или на спецлинию "102".
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