О потенциально опасных погодных условиях предупредили в пресс-службе
Так, в воскресенье, 2 января, на территории Одесской области северо-западный ветер может разогнаться до 15-17 метров в секунду.
Весь день в городе будет наблюдаться переменная облачность без каких-либо осадков Температура днем составит +1…+3 градусов, к вечеру показатель термометра опуститься до 0.
В Одесской области прогнозируется облачность с прояснениями. Без существенных осадков, местами гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду, ночью и утром порывы, 15-17 метров в секунду. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем от 1 до 6 выше нуля . На автодорогах области местами гололедица.
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