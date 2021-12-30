Печальную статистику озвучил начальник главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Вадим Шулюк во время
По словам главного спасателя региона, из-за бытовых пожаров погибли за год более 100 жителей Одесской области, а всего таких возгораний насчитывается примерно 1300.
"Зачастую к пожарам с трагическими последствиями приводит употребление спиртных напитков, в том числе и по праздникам, и курение в постели", - рассказал Шулюк.
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По его данным, сотрудники ГСЧС в Одесской области 5662 раза выезжали на различные пожары с начала 2021 года, что на 1000 раз меньше, чем в 2020 году.
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