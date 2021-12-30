Как пишет Politeka.net, метеорологи раскрыли, какая погода будет в Одессе и области в пятницу, 31 декабря.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, весь день в Одессе будет облачно. Ночью без осадков. Зато днем местами небольшие осадки, слабый гололед и гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду. Ночью температура опустится от 3 до 5 градусов мороза, днем столбики термометров покажут до 5 градусов со знаком плюс.
В Одесской области будет пасмурно. Днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман, гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем 1-6 тепла. На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м, гололедица.
По данным сайта Sinoptik.ua, весь день в Одессе пройдет без солнца, но и без осадков. Ночью и утром прогнозируется от 1 до 3 градусов ниже нуля, днем температура начнет повышаться и составит 2 градуса тепла. К вечеру она останется без изменений.
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