Из одесского садика со скандалом выгнали ребенка - причиной стало то, что его мать задолжала за питание.

Об инциденте рассказала мама воспитанника детского сада в Киевском районе города, сообщает телеграм-канал «Подслушано Одесса» 30 декабря.

«Сегодня утром с садика выгнали со скандалом ребенка моего. Сказали задолженность за питание, сколько - не предъявили и не предупредили заранее, хотя раньше сообщали», - рассказала одесситка.

Женщина пошла к заведующей и пообещала, что сходит к терминалу и оплатит, она та "пошла в отказ".

«А медсестра, когда ребенок хотел зайти, чуть ли не выталкала его со словами я тебя не принимаю», - заявила мама ребенка.

Одесситка обратилась к неравнодушным людям с просьбой помочь и подсказать к кому обратиться в данной ситуации.

Напомним, что детей массово привезли в больницу на Одесчине: ходили в один детсад

Как сообщала Politeka, ЧП в детсаду, оборвалась жизнь 5-летней девочки: "Всё произошло быстро"

Также Politeka писала, работников детсадов и школьных столовых массово отстраняют от работы: нашли опасную бактерию