Об инциденте рассказала мама воспитанника детского сада в Киевском районе города, сообщает
«Сегодня утром с садика выгнали со скандалом ребенка моего. Сказали задолженность за питание, сколько - не предъявили и не предупредили заранее, хотя раньше сообщали», - рассказала одесситка.
Женщина пошла к заведующей и пообещала, что сходит к терминалу и оплатит, она та "пошла в отказ".
«А медсестра, когда ребенок хотел зайти, чуть ли не выталкала его со словами я тебя не принимаю», - заявила мама ребенка.
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Одесситка обратилась к неравнодушным людям с просьбой помочь и подсказать к кому обратиться в данной ситуации.
Напомним, что детей массово привезли в больницу на Одесчине: ходили в один детсад
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