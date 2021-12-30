Вакцинированных одесситов предупредили, что в новом году им продеться снова прививаться против коронавируса.

Те, кто привился двумя дозами вакцины в 2021 году через год должны будут пройти курс ревакцинации. Об этом предупредил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью " Суспільному ".

Кузин отметил, что ревакцинация будет проводится двумя дозами через год после получения базового курса вакцинации.

"Получивший прививку в 2021 году человек должен через год обратиться в пункт прививки и центр вакцинации населения и получить повторную прививку двумя дозами вакцины», - рассказал санитарный врач.

При этом он уточнил, что можно выбрать другой тип вакцины, чем тот, который использовался во время первой прививки.

В пресс-службе мэрии обратили внимание, что 1 и 2 января 2022 года пункты вакцинации будут закрыты, а значит прививки в эти дни делать не будут.

По состоянию на четверг, 30 декабря, в Одесской области диагноз ковид поставили 339 жителям. Регион оказался на третьем месте по темпам заражения.

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