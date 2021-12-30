Те, кто привился двумя дозами вакцины в 2021 году через год должны будут пройти курс ревакцинации. Об этом предупредил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "
Кузин отметил, что ревакцинация будет проводится двумя дозами через год после получения базового курса вакцинации.
"Получивший прививку в 2021 году человек должен через год обратиться в пункт прививки и центр вакцинации населения и получить повторную прививку двумя дозами вакцины», - рассказал санитарный врач.
При этом он уточнил, что можно выбрать другой тип вакцины, чем тот, который использовался во время первой прививки.
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