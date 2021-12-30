Накануне праздников инспекторы решили проверить знания правил дорожного движения у водителей. Об этом сообщили в
Каждый водитель, которого останавливали инспекторы, давал ответы на вопросы по ПДД: те, кто отвечал на все вопросы правильно, получали новогодние подарки от патрульных, а те водители, кто отвечал неуверенно или что-то где-то подзабыл — книги с правилами дорожного движения.
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В полиции обратили внимание, что такая мера была призвана еще раз напомнить водителям о важности неукоснительно соблюдать ПДД.
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