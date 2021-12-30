В четверг, 30 декабря в
За прошедшие сутки диагноз поставили 339 жителям Одесской области. Регион оказался на третьем месте по темпам заражения.
Общее количество заболевших ковидом в области составляет на утро четверга, 30 декабря, 239тысячи 595 человек.
За сутки в Одесской области от последствий болезни скончались 19 человек. Всего жертв эпидемии в регионе - 5 550.
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Выздороветь от COVID-19 удалось 224 151 пациентам, из них – 306 человек одолели болезнь за последние сутки. На данный момент болеют 9 894 жителя области.
В пресс-службе мэрии обратили внимание, что 1 и 2 января 2022 года пункты вакцинации будут закрыты, а значит прививки в эти дни делать не будут.
Напомним, что вирус нанес новый удар по Одесчине: сотни новых случаев ковида и много жертв, сводка
Как сообщала Politeka, вирус разбушевался в "желтой" Одесчине, ситуация ухудшается: "за сутки больше тысячи..."
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