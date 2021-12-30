Шесть пожарных машин и 22 спасателя тушили пожар в бизнес-центре на Пересыпи в Одессе.

В ночь на 30 декабря на Атамана Головатого загорелось двухэтажное офисное здание «Сильвер центр»

По информации пресс-службы ГСЧС, пламя охватило крышу и чердак.

На борьбу с огнем были брошены 22 спасателя и шесть единиц техники. Через полтора часа пожар, охвативший 50 квадратных метров, был ликвидирован.

К счастью, в результате ЧП нет погибших и пострадавших.

Сейчас устанавливается причина возгорания и размер убытков.

Ранее мы писали, в горевшей квартире в центре одессы нашли обгоревший труп хозяина жилья. Пожилой мужчина был прикован к постели.

Спасатели говорят, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем, а именно свечами.

Напомним, мужчина расстался с жизнью нечеловеческим способом: облил горючим и поджег

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