В ночь на 30 декабря на Атамана Головатого загорелось двухэтажное офисное здание «Сильвер центр»
По информации пресс-службы
На борьбу с огнем были брошены 22 спасателя и шесть единиц техники. Через полтора часа пожар, охвативший 50 квадратных метров, был ликвидирован.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
ЧП на съемках "Мастер Шеф", Хименес-Браво записал видеообращение: "Ребят, сейчас здесь..."
"Холостяк" Михайлюк растаял от жарких поцелуев известной модели: кадры долгожданной встречи
Экс-участник "Холостячки" Андрей Рыбак признался, от кого у него горят глаза: "Нет ничего лучше..."
Всплыли жуткие подробности трагедии с украинским главврачом: «Был еще жив»
К счастью, в результате ЧП нет погибших и пострадавших.
Сейчас устанавливается причина возгорания и размер убытков.
Ранее мы писали, в горевшей квартире в центре одессы нашли обгоревший труп хозяина жилья. Пожилой мужчина был прикован к постели.
Спасатели говорят, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем, а именно свечами.
Напомним, мужчина расстался с жизнью нечеловеческим способом: облил горючим и поджег
Еще Politeka писала, что многоэтажка полыхала в Одессе, черный дым вырывался из окон: кадры ЧП
Также Politeka сообщала, пожар уничтожил дом на Одесчине, не обошлось без жертв: кадры трагедии