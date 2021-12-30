Кадры огромных очередей в популярном супермаркете, на котором люди с полными тележками выстроились к кассам, показали журналисты издания
На снимках видно, как в гипермаркете скопилось сразу несколько очередей: люди выстроились на кассах, у банкоматов, в мясном отделе и возле холодильника с колбасными изделиями.
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Почти в каждой тележке можно увидеть шампанское, красную икру, ананасы, сыры, колбасы и майонез.
Журналисты подметили, что сотрудники магазина с трудом успевают раскладывать на полки алкоголь, как его тут же сметают.
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