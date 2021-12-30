Гололед стал причиной новой аварии на трассе Одесса-Киев, многотонная фура слетела с дороги и опрокинулась.

Как пишет последствия ДТП попали в объектив видеорегистратора, проезжающего мимо автомобиля. Кадры выложили в Telegram-канале «Одесса Info » (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

Авария случилась в четверг, 30 декабря на трассе Киев-Одесса. Водитель фуры не справился с управлением, в результате чего многотонный грузовой автомобиль слетел с дороги и перекинулся в кювет.

На месте происшествия сейчас работают полицейские. О пострадавших информации не предоставляется.

По словам водителей, сейчас на автодороге наблюдается гололёд. По всей видимости, плохие погодные условия стали причиной аварии.

Автомобилистов предупредили об опасности — если у вас есть возможность отложить поездку, так и сделайте. Собственная безопасность куда дороже всех даже самых срочных дел.

Напомним, что непогода вышла из-под контроля на Одесчине: авто пытаются вызволять из ловушек

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