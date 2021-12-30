Как пишет последствия ДТП попали в объектив видеорегистратора, проезжающего мимо автомобиля. Кадры выложили в Telegram-канале
Авария случилась в четверг, 30 декабря на трассе Киев-Одесса. Водитель фуры не справился с управлением, в результате чего многотонный грузовой автомобиль слетел с дороги и перекинулся в кювет.
На месте происшествия сейчас работают полицейские. О пострадавших информации не предоставляется.
По словам водителей, сейчас на автодороге наблюдается гололёд. По всей видимости, плохие погодные условия стали причиной аварии.
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Автомобилистов предупредили об опасности — если у вас есть возможность отложить поездку, так и сделайте. Собственная безопасность куда дороже всех даже самых срочных дел.
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