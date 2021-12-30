В четверг, 30 декабря, Одесса окажется под влиянием антициклона - будет очень холодно и скользко, однако никаких осадков синоптики не прогнозируют, пишет Politeka.net.
Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, сегодня в Одессе будет пасмурно. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит -5…-7 градусов, днем будет колебаться от -2 до -4. На дорогах Одесской области сохранится гололедица.
По данным сайта Sinoptik.ua, весь день в Одессе пройдет без солнца, но и без осадков. Утром температура воздуха составит -5 градусов, днем – 3 градуса. К вечеру показатель термометра будет без изменений.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Максим Чмерковский, покинув Украину, показал, что сделал со своей внешностью: "До и после"
Дженнифер Лопес на высоченных каблуках показала модный повседневный прикид, оценили не все: "Оборванная"
Экс-участник "Холостячки" Андрей Рыбак признался, от кого у него горят глаза: "Нет ничего лучше..."
Новый сезон "Голосу країни", украинцы взбунтовались против одного из тренеров: "Сильно много понтов"
Напомним, что синоптики предупредили об осадках на Новый год и Рождество в Одессе
Еще Politeka писала, во время мороза в парке Одессы предотвратили трагедию: лежал на лавке без сил, кадры