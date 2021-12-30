Морозная погода не покинет Одессу в предпоследний день уходящего года, на дорогах города сохранится гололедица.

В четверг, 30 декабря, Одесса окажется под влиянием антициклона - будет очень холодно и скользко, однако никаких осадков синоптики не прогнозируют, пишет Politeka.net.

Как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, сегодня в Одессе будет пасмурно. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит -5…-7 градусов, днем будет колебаться от ​​-2 до -4. На дорогах Одесской области сохранится гололедица.

По данным сайта Sinoptik.ua, весь день в Одессе пройдет без солнца, но и без осадков. Утром температура воздуха составит -5 градусов, днем – 3 градуса. К вечеру показатель термометра будет без изменений.

Напомним, что синоптики предупредили об осадках на Новый год и Рождество в Одессе

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