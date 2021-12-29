В Одесской области раздался взрыв в жилом доме, под завалами спасатели нашли тело человека.

Трагическое происшествие случилось днем, 29 декабря, в поселке Каролино-Бугаз Белгород-Днестровского района, сообщили в прес-сллужбе ГСЧС в Одесской области.

Сообщение о взрыве в частном жилом доме по улице Молодежной поступило в Службу спасения в 14:21.

Прибывшие к месту ЧП спасатели установили, что произошел взрыв газовоздушной смеси в одноэтажной пристройке к 2-этажному жилому дому. Бетонные стены пристройки обрушились, придавив 80-летнего мужчину. Он погиб под завалом.

В основном здании выбиты окна и двери, частично повреждена капитальная стена.

Предварительная причина взрыва – разгерметизация газового баллона.

Сейчас спасатели разгребают завалы на месте ЧП. Работают 4 единицы техники и 16 человек.

Напомним, утечка опасного химиката произошла в Одессе

А еще Politeka писала, взрыв в многоэтажке Одессы: 6-летний ребенок остался сиротой

Также Politeka сообщала, взрыв прогремел на Одесчине, что известно и кадры ЧП: "Из дома вынесли человека"