Трагическое происшествие случилось днем, 29 декабря, в поселке Каролино-Бугаз Белгород-Днестровского района, сообщили в прес-сллужбе
Сообщение о взрыве в частном жилом доме по улице Молодежной поступило в Службу спасения в 14:21.
Прибывшие к месту ЧП спасатели установили, что произошел взрыв газовоздушной смеси в одноэтажной пристройке к 2-этажному жилому дому. Бетонные стены пристройки обрушились, придавив 80-летнего мужчину. Он погиб под завалом.
В основном здании выбиты окна и двери, частично повреждена капитальная стена.
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Предварительная причина взрыва – разгерметизация газового баллона.
Сейчас спасатели разгребают завалы на месте ЧП. Работают 4 единицы техники и 16 человек.
Напомним, утечка опасного химиката произошла в Одессе
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