В Одесской области после взрыва спасатели вынесли из горящего дома пожилую женщину, которая чудом выжила.

Взрыв раздался 1 декабря в Измаиле в одноэтажном частном доме. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Одесской области и показала кадры с места происшествия.

Как рассказали спасатели, пенсионерка топила печь бензином и произошло воспламенение.

По прибытию на место было выявлено возгорание надворной постройки рядом с жилым домом. Огнем было охвачено примерно 5 квадратных метров площади сооружения.

Во время тушения, пожарные спасли пострадавшую 85-летнюю хозяйку дома, ее вынесли из помещения и госпитализировали в больницу.

Очевидцы говорят, что сила взрыва в доме на улице Пирогова была такой, что у ближайших соседей пооткрывало закрытые двери, а у некоторых выбило окна.

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