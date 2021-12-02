В одном из районов Одессы произошла утечка химикатов, для ликвидации аварии привлекались сотрудники ГСЧС в защитных костюмах.
ЧП произошло накануне в промышленной зоне на улице Боровского. Об этом сообщила пресс-служба
Спасатели рассказали, что на одном из предприятий произошла разгерметизация емкости, в которой хранился хлор.
Для ликвидации химической аварии вызвали ГСЧС. Специальный отряд химиков-спасателей сначала осадили пары хлора с помощью распыленной воды, а затем наложили бандаж на емкость для ликвидации утечки. Все работы проводились в специальных защитных костюмах.
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Сейчас утечка опасного вещества прекращена. Радиус распространения опасной концентрации хлора составил около 50 метров. За пределами этой зоны концентрация в пределах допустимой нормы.
На ликвидацию последствий понадобилось несколько часов.
Стойкий з специфический запах хлора, который мог отравить десятки людей, почувствовали работники предприятия.
"Она пахнет как хлорка. Только сильнее. Жгучее, вонючее. До сих пор чувствую дискомфорт. Люди не могли дышать", – рассказал охранник предприятия журналистам.
По какой причине произошла утечка химиката и кто будет отвечать за это – установит следствие.
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