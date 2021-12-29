Недекватное поведение мужчины попало на камеру видеонаблюдения. Кадры обнародовали в
«Вот такой неадекватный сосед кошмарит женщин из своего дома в Киевском районе», - говорится в сообщении.
На видео видно, как мужчина стоит и ругается с женщиной около лифта. Когда из кабины вышла девушка, он кулаком ударил ее по голове.
На втором видео, этот же мужчина нагло заходит в лифт и выталкивает из него пенсионерку.
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Женщина не осталась в долгу и полезла в драку, но двери подъемника закрылись и ее едва не зажало.
Соседи говорят, что на неадеквата неоднократно жаловались в полицию, однако никаких мер не принимается, правоохранители приезжают, а потом уезжают.
Видео можно просмотреть
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