В одном из многоэтажных домов в Одессе сосед кошмарит женщин из своего подъезда.

Недекватное поведение мужчины попало на камеру видеонаблюдения. Кадры обнародовали в телеграм-канале «Одесса-Инфо»

«Вот такой неадекватный сосед кошмарит женщин из своего дома в Киевском районе», - говорится в сообщении.

На видео видно, как мужчина стоит и ругается с женщиной около лифта. Когда из кабины вышла девушка, он кулаком ударил ее по голове.

На втором видео, этот же мужчина нагло заходит в лифт и выталкивает из него пенсионерку.

Женщина не осталась в долгу и полезла в драку, но двери подъемника закрылись и ее едва не зажало.

Соседи говорят, что на неадеквата неоднократно жаловались в полицию, однако никаких мер не принимается, правоохранители приезжают, а потом уезжают.

Видео можно просмотреть тут.

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