Только за последние сутки спасатели вызволили 8 автомобилей, которые попали в снежные заносы, среди них оказались две «скорые», сообщили в пресс-службе регионального
Так, в Подольск спасатели вытащили карету "скорой" помощи из снежного заноса. Позже в селе Борщи Куяльницкого территориальной общины также "скорая" угодила в "снежную ловушку. Спасатели достали автомобиль, который направлялся к пациенту.
В городе Балта сотрудники ГСЧС вызволили 2 грузовых автомобиля из снежного заноса. А в селе Вестерничаны Куяльницкого территориальной общины автобус без пассажиров застрял в сугробе. Его также вытащили.
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За пределами села Демьяновка спасатели вызволили из сугроба легковой автомобиль. А в Березовском районе на автодороге Николаевка – Березовка – Одесса отбуксировали две фуры. Из-за снежных заносов они не могли двигаться.
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