Передвижение по дорогам Одесской области сейчас опасно из-за осложненных погодных условий и низких температур.

Только за последние сутки спасатели вызволили 8 автомобилей, которые попали в снежные заносы, среди них оказались две «скорые», сообщили в пресс-службе регионального ГСЧС.

Так, в Подольск спасатели вытащили карету "скорой" помощи из снежного заноса. Позже в селе Борщи Куяльницкого территориальной общины также "скорая" угодила в "снежную ловушку. Спасатели достали автомобиль, который направлялся к пациенту.

В городе Балта сотрудники ГСЧС вызволили 2 грузовых автомобиля из снежного заноса. А в селе Вестерничаны Куяльницкого территориальной общины автобус без пассажиров застрял в сугробе. Его также вытащили.

За пределами села Демьяновка спасатели вызволили из сугроба легковой автомобиль. А в Березовском районе на автодороге Николаевка – Березовка – Одесса отбуксировали две фуры. Из-за снежных заносов они не могли двигаться.

Напомним, морозы зажали Одессу в тиски: когда наступит пик похолодания

Еще Politeka писала, зима разошлась не на шутку: в Одессе показали кадры последствий

Также Politeka сообщала, в центре Одессы дерево не выдержало и завалилось на микроавтобус: видео ЧП