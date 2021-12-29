Как пишет ЧП произошло утром 29 декабря на улице Торговой, 6. Об этом сообщают очевидцы в
Дерево рухнуло прямо на припаркованный около дома автомобиль Nissan Juke.
На кадрах видно, что иномарка серьезно пострадала: у нее повреждена крыша и багажник, а также разбито заднее стекло.
К счастью, из людей никто не пострадал. Проезд по улице был перекрыт.
По словам очевидцев, хозяйка машины сообщила, что она застрахована.
Отметим, что вчера из-за небольшого дождя и резкого похолодания обледенели все деревья в городе. Дополнительный вес создал нагрузку на деревья и некоторые из них начали падать.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Не стало одного из знаменитых братьев-шоуменов: подробности трагедии
Никитюк, красовавшаяся в кольце за 1,5 млн. гривен, получила признание в любви: какой была реакция
Победитель "Мастер Шеф"-11 Шинкарев припомнил выговор от Эктора: "Подумал, что я точно еду домой"
Победительница "Холостяка" Анна Богдан с малышкой на руках показала свою новую любовь: "Моя..."
По прогнозам синоптиков, 29 декабря, в Одессе будет очень холодно и скользко, но без осадков.
Весь день будет наблюдаться пасмурная погода. Гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура утром составит 7-9 градусов мороза, днем 2-4 градусов ниже нуля.
Напомним, морозы зажали Одессу в тиски: когда наступит пик похолодания
Еще Politeka писала, про ЧП в Одессе: рухнувшее дерево перекрыло двор и раздавило машины, видео
Также Politeka сообщала, в центре Одессы дерево не выдержало и завалилось на микроавтобус: видео ЧП