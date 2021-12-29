В центре Одессы крупное дерево не выдержало обледенения и завалилось на проезжую часть, раздавив иномарку.

Как пишет ЧП произошло утром 29 декабря на улице Торговой, 6. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо».

Дерево рухнуло прямо на припаркованный около дома автомобиль Nissan Juke.

На кадрах видно, что иномарка серьезно пострадала: у нее повреждена крыша и багажник, а также разбито заднее стекло.

К счастью, из людей никто не пострадал. Проезд по улице был перекрыт.

По словам очевидцев, хозяйка машины сообщила, что она застрахована.

Отметим, что вчера из-за небольшого дождя и резкого похолодания обледенели все деревья в городе. Дополнительный вес создал нагрузку на деревья и некоторые из них начали падать.

По прогнозам синоптиков, 29 декабря, в Одессе будет очень холодно и скользко, но без осадков.

Весь день будет наблюдаться пасмурная погода. Гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем ​​северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура утром составит 7-9 градусов мороза, днем ​​2-4 градусов ниже нуля.

Напомним, морозы зажали Одессу в тиски: когда наступит пик похолодания

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