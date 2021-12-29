Как пишет Politeka.net, об этом стало известно благодаря информации обнародованной в
Инцидент произошел еще летом 2020 года.
Одессит захотел приобрести автомобиль через объявление в Instagram.
После обсуждения всех деталей, покупатель перебросил на банковскую карту так называемому продавцу 444 тысячи гривен.
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После того, как владелец машины получил деньги он скрылся и перестал выходить на связь.
Дело рассматривает Приморский районный суд Одессы.
Стоит отметить, что правоохранители до сих пор не установили личность и место жительства человека, организовавшего мошенническую схему и выманившую средства. Они должны были сделать это до 23 декабря, однако этот срок уже истек.
По ходатайству следователей суд продлил срок расследования до 23 декабря 2022.
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