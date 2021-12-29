Мужчина из Одессы стал жертвой мошенничества в сети, он решил купить автомобиль через Instagram, но в результате лишился крупной суммы денег.

Как пишет Politeka.net, об этом стало известно благодаря информации обнародованной в судебном реестре.

Инцидент произошел еще летом 2020 года.

Одессит захотел приобрести автомобиль через объявление в Instagram.

После обсуждения всех деталей, покупатель перебросил на банковскую карту так называемому продавцу 444 тысячи гривен.

После того, как владелец машины получил деньги он скрылся и перестал выходить на связь.

Дело рассматривает Приморский районный суд Одессы.

Стоит отметить, что правоохранители до сих пор не установили личность и место жительства человека, организовавшего мошенническую схему и выманившую средства. Они должны были сделать это до 23 декабря, однако этот срок уже истек.

По ходатайству следователей суд продлил срок расследования до 23 декабря 2022.

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