В Одесской области подростки вышли на лед, чтобы сделать селфи и провалились в холодну воду.

Как пишет Politeka.net, происшествие случилось 28 декабря, на местном пруду в селе Корсунцы, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

По словам полицейских, трое рябят в возрасте от 11 до 14 лет хотели сделать красивые фотографии на замерзшем водоеме, однако тонкий лед треснул под их весом и все они упали в ледяную воду.

К счастью, дети были не далеко от берега, им удалось самостоятельно выбраться из воды.

Они позвали на помощь местных жителей, которые вызвали скоую помощь и полицию.

Подростки отделались переохлаждением и сейчас находятся дома.

Между тем, на родителей детей полицейские уже составили протоколы за ненадлежащее исполнение своих обязянностей.

В полиции напомнили, что замерзшие водоемы – не место для детских игр. Во время прогулок и развлечений у воды следует держаться берега, ведь упасть под лед легко, а выбраться из холодной воды в зимней одежде очень тяжело.

«Красивое селфи не стоит здоровья или даже жизни", - отметили правоохранители.

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