Как пишет Politeka.net, происшествие случилось 28 декабря, на местном пруду в селе Корсунцы, сообщили в пресс-службе
По словам полицейских, трое рябят в возрасте от 11 до 14 лет хотели сделать красивые фотографии на замерзшем водоеме, однако тонкий лед треснул под их весом и все они упали в ледяную воду.
К счастью, дети были не далеко от берега, им удалось самостоятельно выбраться из воды.
Они позвали на помощь местных жителей, которые вызвали скоую помощь и полицию.
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Подростки отделались переохлаждением и сейчас находятся дома.
Между тем, на родителей детей полицейские уже составили протоколы за ненадлежащее исполнение своих обязянностей.
В полиции напомнили, что замерзшие водоемы – не место для детских игр. Во время прогулок и развлечений у воды следует держаться берега, ведь упасть под лед легко, а выбраться из холодной воды в зимней одежде очень тяжело.
«Красивое селфи не стоит здоровья или даже жизни", - отметили правоохранители.
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