Серьезная авария произошла во вторник, 28 декабря, на трассе Одесса-Киев в Беляевском районе. Там на 451 км дороги авто BMW врезалось в фуру, проинформировали в
Как сообщили инспекторы, на скользкой дороге водитель автомобиля BMW не справился с управлением и влетел в припаркованный на заправке грузовик MAN.
Удар был настолько сильным, что после этого иномарку отбросило на металлический отбойник автозаправочной колонки.
К счастью, водитель BMW удалось выжить, однако он был госпитализирован в больницу.
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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Водителей призывают быть внимательными во время движения и учитывать погодные условия.
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