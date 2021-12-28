В Одесской области из-за погодных условий произошло ДТП с пострадавшим.

Серьезная авария произошла во вторник, 28 декабря, на трассе Одесса-Киев в Беляевском районе. Там на 451 км дороги авто BMW врезалось в фуру, проинформировали в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.

Как сообщили инспекторы, на скользкой дороге водитель автомобиля BMW не справился с управлением и влетел в припаркованный на заправке грузовик MAN.

Удар был настолько сильным, что после этого иномарку отбросило на металлический отбойник автозаправочной колонки.

К счастью, водитель BMW удалось выжить, однако он был госпитализирован в больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Водителей призывают быть внимательными во время движения и учитывать погодные условия.

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