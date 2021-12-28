На дорогах Одесской области осложнено движение из-за гололеда, полицейские сообщают о массовых ДТП и просят переждать непогоду дома.

Предупреждение сделали в пресс-службе Нацполиции региона.

Во вторник, 28 декабря, после ледяного дождя автодороги Одесской области покрыла гололедица, а туман местами ухудшил видимость.

Осложнение погодных условий привело к увеличению количества ДТП.

В частности, в селе Розаловка Раздельнянского района местный житель не учел погодные условия, выехал на Chana Benni на встречную полосу и допустил столкновение с ВАЗом.

В Кодыме водитель микроавтобуса ушел на обгон и вылетел с дороги.

В Писаревке на Кодымщине не заметили друг друга Mack из ВАЗ и столкнулись.

А в Подольске местный водитель не заметил прохожую, когда выезжал из гаража.

В полиции сообщили, что никто в этих ДТП не пострадал, лишь механические повреждения получили некоторые транспортные средства.

Правоохранители призывают водителей и пешеходов быть осмотрительными на дороге, а по возможности вообще воздержаться от поездок и выходов из дома.

«Неукоснительно соблюдайте ПДД: водители – скоростного режима, дистанции, правил обгона; пешеходы – правила пересечения дорог, обхода транспортных средств, выделение себя в темное время суток. А если у вас нет неотложных дел, лучше переждите непогоду дома», - сообщили в полиции.

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