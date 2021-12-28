Об этом сообщили в
В ведомстве пожаловались, что владельцы магазинов, предприятий, жилищно-коммунальных сервисов и объединений совладельцев многоквартирных домов практически не участвуют в борьбе с гололедицей. В мэрии предупредили, такое бездействие будут штрафовать.
А тем временем 28 декабря коммунальщики пораньше вышли на работу, чтобы не допустить транспортного коллапса и травмирования пешеходов.
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Работники активно расчищают тротуары от снега и льда и посыпают их песчано-соляной смесью и хлористым натрием (солью).
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