ДТП случилось во вторник, 28 декабря, на пересечении улиц Говорова и Армейской. Там девушка за рулем Nissan Qashqai сбила женщину, которая пересекала дорогу по «зебре». Об этом сообщается в
По словам очевидцев, автоледи не захотела ждать полицию, а предложила пострадавшей самостоятельно отвезти ее в больницу. Это спровоцировало скандал со случайными прохожими, которые схватили камеры и принялись фиксировать всё на видео.
Очевидцы утверждают, что сначала виновница аварии хамила и закрывала номера машины.
Также в Telegram-канале появилась информация, что машина не девушки, а ее отца.
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Отметим, что женщина-пешеход, несмотря на шоковое состояние, серьезно не пострадала.
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