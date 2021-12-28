Посреди пешеходного перехода в Одессе внедорожник совершил наезд на женщину.

ДТП случилось во вторник, 28 декабря, на пересечении улиц Говорова и Армейской. Там девушка за рулем Nissan Qashqai сбила женщину, которая пересекала дорогу по «зебре». Об этом сообщается в Telegram-канал "Одесса сейчас".

По словам очевидцев, автоледи не захотела ждать полицию, а предложила пострадавшей самостоятельно отвезти ее в больницу. Это спровоцировало скандал со случайными прохожими, которые схватили камеры и принялись фиксировать всё на видео.

Очевидцы утверждают, что сначала виновница аварии хамила и закрывала номера машины.

Также в Telegram-канале появилась информация, что машина не девушки, а ее отца.

Отметим, что женщина-пешеход, несмотря на шоковое состояние, серьезно не пострадала.

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