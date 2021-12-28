В Одессе ветки деревьев не выдерживают обледенения и падают, жителей просят быть осторожными.

В ночь на 28 декабря в Одессе шел ледяной дождь.

Ветки деревьев не выдерживают обледенения и падают по всему городу. Кадры последствий непогоды показал местный сайт « УСИ ».

Как стало известно, около школы № 121 на улице Льва Толстого, 1 упала огромная ветка акации и перегородила проезд на Соборной площади. Ветками засыпало и улицу Пушкинскую. О пострадавших информации нет.

Жителей Одессы также призывают не ставить под деревьями автомобили.

Ранее мы писали, из-за ледяной корки остановлено движение трамваев №1, 6 и 7.

Одесситам приходится добираться с поселка Котовского до центра пешком либо пытаться влезть в переполненные маршрутки. На дорогах возникли значительные пробки.

Из-за обледенения контактной сети не курсирует трамваи №20 . На линию временно выпустили автобус.

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