В ночь на 28 декабря в Одессе шел ледяной дождь.
Ветки деревьев не выдерживают обледенения и падают по всему городу. Кадры последствий непогоды показал местный сайт «
Как стало известно, около школы № 121 на улице Льва Толстого, 1 упала огромная ветка акации и перегородила проезд на Соборной площади. Ветками засыпало и улицу Пушкинскую. О пострадавших информации нет.
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Жителей Одессы также призывают не ставить под деревьями автомобили.
Ранее мы писали, из-за ледяной корки остановлено движение трамваев №1, 6 и 7.
Одесситам приходится добираться с поселка Котовского до центра пешком либо пытаться влезть в переполненные маршрутки. На дорогах возникли значительные пробки.
Из-за обледенения контактной сети не курсирует трамваи №20 . На линию временно выпустили автобус.
Напомним, что опасный циклон надвигается на Одессу: когда ждать удара стихии
Еще Politeka писала, в результате непогоды остановлено движение и падают деревья в Одессе