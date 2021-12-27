В понедельник, 27 декабря, в реке Турунчук возле села Троицкое обнаружено тело неизвестного мужчины, сообщили в пресс-службе
Сигнал о трупе в Службу спасения поступил в 09:38. Он находился в 15 метрах от берега.
На место прибыли спасатели, которые с помощью лодки местного рыбака добрались до утопленника и при помощи веревки извлекли тело из ледяной воды.
Погибшим оказался мужчина, его личность пока не опознана.
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Известно, что на теле не было признаков насильственной смерти.
Причина гибели и происшествия устанавливаются Национальной полицией.
Ранее мы писали, в понедельник, 27 декабря, на Одессу и область обрушился снегопад: наблюдается налипание мокрого снега и гололед.
Несмотря на то, что дорожники посыпали дороги песчано-соляной смесью и хлористым натрием, а дворники обеспечили проходимость тротуаров и межквартальных подъездов, в мэрии Одессы призывают жителей максимально ограничить перемещение по городу: не выходить из дома без острой необходимости, водителям не выезжать на личном транспорте без весомой причины.
Напомним, трагедия случилась с мужчиной на пляже в Одессе, видео
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