В Одесской области произошла трагедия на реке, к месту прибыли спасатели.

В понедельник, 27 декабря, в реке Турунчук возле села Троицкое обнаружено тело неизвестного мужчины, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Сигнал о трупе в Службу спасения поступил в 09:38. Он находился в 15 метрах от берега.

На место прибыли спасатели, которые с помощью лодки местного рыбака добрались до утопленника и при помощи веревки извлекли тело из ледяной воды.

Погибшим оказался мужчина, его личность пока не опознана.

Известно, что на теле не было признаков насильственной смерти.

Причина гибели и происшествия устанавливаются Национальной полицией.

Ранее мы писали, в понедельник, 27 декабря, на Одессу и область обрушился снегопад: наблюдается налипание мокрого снега и гололед.

Несмотря на то, что дорожники посыпали дороги песчано-соляной смесью и хлористым натрием, а дворники обеспечили проходимость тротуаров и межквартальных подъездов, в мэрии Одессы призывают жителей максимально ограничить перемещение по городу: не выходить из дома без острой необходимости, водителям не выезжать на личном транспорте без весомой причины.

Напомним, трагедия случилась с мужчиной на пляже в Одессе, видео

Еще Politeka писала, тело человека обнаружили в Одессе, кадры: прибило волнами к берегу

Также Politeka сообщала, в Черном море, перевернулась лодка с людьми: есть жертвы